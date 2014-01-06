版本:
中国
寰宇花絮 | 2014年 1月 6日 星期一 16:02 BJT

奥巴马给妻子的生日礼物：享受一个人的时光

路透檀香山1月4日 -美国总统奥巴马打算给妻子一份生日礼物，而这是很多父母梦寐以求的：休假，享受一个人的时光，不用陪伴孩子。

白宫周六表示，“第一夫人”米歇尔将会继续留在夏威夷，不会与奥巴马和两个女儿回国。奥巴马一家人过去两周一直在夏威夷度假。

一名白宫官员表示：“作为总统给她的一份生日礼物，第一夫人将在她50岁生日前留在夏威夷，与她的朋友们共度时光。”

奥巴马与孩子周六启程离开檀香山。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 寰宇花絮

热门文章

编辑推荐

文章推荐