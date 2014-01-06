奥巴马给妻子的生日礼物：享受一个人的时光

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透檀香山1月4日 -美国总统奥巴马打算给妻子一份生日礼物，而这是很多父母梦寐以求的：休假，享受一个人的时光，不用陪伴孩子。
白宫周六表示，“第一夫人”米歇尔将会继续留在夏威夷，不会与奥巴马和两个女儿回国。奥巴马一家人过去两周一直在夏威夷度假。
一名白宫官员表示：“作为总统给她的一份生日礼物，第一夫人将在她50岁生日前留在夏威夷，与她的朋友们共度时光。”
奥巴马与孩子周六启程离开檀香山。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。