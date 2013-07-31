《美国政经焦点》奥巴马提出党派僵局妥协方案，调降企业税并扩大投资

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
**“举白旗投降”**
奥巴马最新的税务提议，是他所提多项提高美国在全球竞争力的举措之一。
“如果我们不进行这些投资和改革，我们就可能举白旗投降，而其他国家却大步向前，”他说。“这样一来对中产阶级也没有什么好处。”
奥巴马希望把公司税率从35%降至28%，并让制造业者享受25%的优惠税率。他还希望尽量减少针对企业海外获利的征税，以防止企业逃税和利用避税天堂。
政府高层官员称，为了换取他对降低公司税率的支持，奥巴马希望将税收改革带来的政府增收部分，用于维修道路桥梁、改善教育和社区大学条件，以及促进制造业发展等项目。(完)
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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