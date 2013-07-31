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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 10:30 BJT

《美国政经焦点》奥巴马提出党派僵局妥协方案，调降企业税并扩大投资

**“举白旗投降”**

奥巴马最新的税务提议，是他所提多项提高美国在全球竞争力的举措之一。

“如果我们不进行这些投资和改革，我们就可能举白旗投降，而其他国家却大步向前，”他说。“这样一来对中产阶级也没有什么好处。”

奥巴马希望把公司税率从35%降至28%，并让制造业者享受25%的优惠税率。他还希望尽量减少针对企业海外获利的征税，以防止企业逃税和利用避税天堂。

政府高层官员称，为了换取他对降低公司税率的支持，奥巴马希望将税收改革带来的政府增收部分，用于维修道路桥梁、改善教育和社区大学条件，以及促进制造业发展等项目。(完)

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