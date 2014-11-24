朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透华盛顿11月21日（记者 David Brunnstrom） - 美国总统奥巴马将于明年1月以主宾身份出席印度的共和日庆典。这是美印关系逐步深化的迹象之一。
美国白宫周五称，应印度总理莫迪邀请，奥巴马将出席印度共和日庆典，他将是首位出席印度共和日庆典的美国总统。外交人士称，奥巴马还将成为首位任期内两度访问印度的美国总统。奥巴马曾于2010年访问印度。
美印虽在贸易和其他问题上出现过摩擦，但两国关系在过去十年蓬勃发展。
莫迪今年9月访问美国并与奥巴马进行会晤，此后两人曾进行过电话交流。
莫迪通过Twitter发布信息宣布，奥巴马将以主宾身份出席印度共和日庆典。印度共和日纪念的是1950年1月26日印度宪法正式生效。
印度有邀请他国元首以主宾身份出席共和日庆典的传统，去年的共和日庆典主宾是日本首相安倍晋三。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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