路透华盛顿11月21日（记者 David Brunnstrom） - 美国总统奥巴马将于明年1月以主宾身份出席印度的共和日庆典。这是美印关系逐步深化的迹象之一。

美国白宫周五称，应印度总理莫迪邀请，奥巴马将出席印度共和日庆典，他将是首位出席印度共和日庆典的美国总统。外交人士称，奥巴马还将成为首位任期内两度访问印度的美国总统。奥巴马曾于2010年访问印度。

美印虽在贸易和其他问题上出现过摩擦，但两国关系在过去十年蓬勃发展。

莫迪今年9月访问美国并与奥巴马进行会晤，此后两人曾进行过电话交流。

莫迪通过Twitter发布信息宣布，奥巴马将以主宾身份出席印度共和日庆典。印度共和日纪念的是1950年1月26日印度宪法正式生效。

印度有邀请他国元首以主宾身份出席共和日庆典的传统，去年的共和日庆典主宾是日本首相安倍晋三。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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