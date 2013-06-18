奥巴马对伊朗选举结果审慎乐观

路透华盛顿6月17日（记者 Steve Holland） - 美国总统奥巴马周一称，伊朗选举温和派出任总统，表明伊朗希望改变前进方向，但他不确定这是否能带来伊朗核项目方面的突破。

奥巴马接受电视采访时表示，美国及其盟国愿意与伊朗就后者核项目进行对话，前提是伊朗必须认同一点：除非伊朗能证明其不发展核武器，否则国际社会就不会取消对其制裁。

奥巴马说：“只要认可对话的基础，那我认为没理由不推进对话。”

温和派总统候选人鲁哈尼（Hassan Rohani）周末在伊朗大选中胜出，美国认为至少目前看来这是个正面迹象。

但奥巴马指出，哈梅内伊仍是伊朗的最高领袖。他说：“因此我们得继续观察，未来数周、数月、数年，情况将如何发展和变化。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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