美日元首下周会晤 料聚焦同盟关系及TPP进展

路透东京/华盛顿4月17日（记者 Linda Sieg/David Brunnstrom） -美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三将在下周峰会上会面，届时双方将会努力消除可能损及美日安全联盟牢固形象的消极情绪。

奥巴马下周将抵达亚洲四国之行的首站日本。面对日益自信的中国，日本国内担心美国协防日本的承诺软弱无力，奥巴马必须努力缓解这种忧虑。

安倍以保守方式推进重修日本战时历史，令美国担心安倍务实的经济和安全政策因此蒙阴。安倍也将借此机会努力缓和美方的关切。

此外，美日领导人还需要至少展示跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）有望取得进展的前景。TPP是奥巴马政府向亚洲“再平衡”战略在经济方面的核心。

双方预计还将探讨乌克兰危机可能引发的紧张局势。

美日官员表示，两国的联盟关系坚如磐石，奥巴马本次访问日本的氛围将会很好。奥巴马此行是1996年克林顿总统访日后美国总统首次对日本进行国事访问。

根据日本外务省发布的初步行程安排，奥巴马将在东京度过两个晚上，但几乎他的所有活动都将集中在4月24日。

“（美国）总统的访问至少有一半的象征意义，”日本庆应义塾大学（Keio University）教授ToshioNakayama说。

“我们一直在关注，我们也会更多地关注两位元首之间的分歧。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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