美日元首下周会晤 料聚焦同盟关系及TPP进展

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透东京/华盛顿4月17日（记者 Linda Sieg/David Brunnstrom） -美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三将在下周峰会上会面，届时双方将会努力消除可能损及美日安全联盟牢固形象的消极情绪。
奥巴马下周将抵达亚洲四国之行的首站日本。面对日益自信的中国，日本国内担心美国协防日本的承诺软弱无力，奥巴马必须努力缓解这种忧虑。
安倍以保守方式推进重修日本战时历史，令美国担心安倍务实的经济和安全政策因此蒙阴。安倍也将借此机会努力缓和美方的关切。
此外，美日领导人还需要至少展示跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）有望取得进展的前景。TPP是奥巴马政府向亚洲“再平衡”战略在经济方面的核心。
双方预计还将探讨乌克兰危机可能引发的紧张局势。
美日官员表示，两国的联盟关系坚如磐石，奥巴马本次访问日本的氛围将会很好。奥巴马此行是1996年克林顿总统访日后美国总统首次对日本进行国事访问。
根据日本外务省发布的初步行程安排，奥巴马将在东京度过两个晚上，但几乎他的所有活动都将集中在4月24日。
“（美国）总统的访问至少有一半的象征意义，”日本庆应义塾大学（Keio University）教授ToshioNakayama说。
“我们一直在关注，我们也会更多地关注两位元首之间的分歧。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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