美国前总统肯尼迪之女或出任驻日大使

路透华盛顿4月1日 - 熟悉进程的消息人士周一称，美国总统奥巴马倾向于选择卡洛琳·肯尼迪(Caroline Kennedy)出任下一任美国驻日本大使。

现年55岁的Caroline Kennedy是美国前总统约翰·肯尼迪的女儿，如获任命她将成为首位女性美国驻日大使。她是2008年奥巴马竞选期间最早支持奥巴马的人之一，她的支持对奥巴马在民主党总统候选人之争中战胜希拉里发挥了重要作用。

Caroline Kennedy的职业是作家和律师，兼任一些非盈利组织的委员会成员。她可能会替代现任驻日大使John Roos。

白宫发言人Jay Carney拒绝对此予以置评。“我暂时没有人选声明要发布。”他说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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