美国政经: 白宫解散就业委员会,尽管就业增长缓慢

美国金融：美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
路透华盛顿1月31日 - 美国白宫周四宣布解散奥巴马总统的就业委员会,尽管还有1,200万美国人依然没有工作.此委员会由向总统提供如何刺激就业增长建议的知名企业执行长组成.
白宫发言人卡尼表示,该委员会在成立之初便设下了两年的有效期,现在时间到了.
但共和党人马上抨击道,这是奥巴马在就业问题上让人无法信赖的一个证据,并称此举推出前刚有数据显示美国第四季经济萎缩.
政府表示,就业委员会撤消后,其将更加努力地与企业团体和其他组织合作以刺激经济增长,削减债务及修复存在缺陷的移民体系.
"这是一个广泛参与的策略,旨在确保总统发出的信号能够传递到美国民众那里,因为只要他们承诺参与进来,我们相信我们就仍能大有作为,"奥巴马顾问Valerie Jarrett近期接受路透采访时称.
"过去四年,奥巴马总统对选举和税收问题的关注似乎远高于他实际上对美国人急需解决的问题--增加就业的关注,"参议院共和党领袖麦康奈尔称.
白宫强调,其继续以其它方式与企业进行沟通.例如,周三,白宫高级官员便与摩托罗拉 执行长布朗、通用汽车 首席执行官艾克森及其他人士讨论了奥巴马的移民改革建议.
"我们并不担心与总统和白宫官员的沟通.我们认为进展会很顺利,"代表大型企业的美国企业圆桌会高管安格勒称.(完) (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。