美国政经: 白宫解散就业委员会,尽管就业增长缓慢

路透华盛顿1月31日 - 美国白宫周四宣布解散奥巴马总统的就业委员会,尽管还有1,200万美国人依然没有工作.此委员会由向总统提供如何刺激就业增长建议的知名企业执行长组成.

白宫发言人卡尼表示,该委员会在成立之初便设下了两年的有效期,现在时间到了.

但共和党人马上抨击道,这是奥巴马在就业问题上让人无法信赖的一个证据,并称此举推出前刚有数据显示美国第四季经济萎缩.

政府表示,就业委员会撤消后,其将更加努力地与企业团体和其他组织合作以刺激经济增长,削减债务及修复存在缺陷的移民体系.

"这是一个广泛参与的策略,旨在确保总统发出的信号能够传递到美国民众那里,因为只要他们承诺参与进来,我们相信我们就仍能大有作为,"奥巴马顾问Valerie Jarrett近期接受路透采访时称.

"过去四年,奥巴马总统对选举和税收问题的关注似乎远高于他实际上对美国人急需解决的问题--增加就业的关注,"参议院共和党领袖麦康奈尔称.

白宫强调,其继续以其它方式与企业进行沟通.例如,周三,白宫高级官员便与摩托罗拉 执行长布朗、通用汽车 首席执行官艾克森及其他人士讨论了奥巴马的移民改革建议.