奥巴马提名克里出任国务卿

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿12月21日 - 美国总统奥巴马周五提名克里（John Kerry）接替希拉里担任国务卿，称克里是“完美人选”。
自从美国驻联合国代表赖斯（Susan Rice）退出国务卿角逐后，奥巴马就锁定参议院外交委员会主席克里担任下届国务卿。
奥巴马表示，相信对克里的提名能迅速在参议院通过。
奥巴马迟迟未提名新国防部长人选，原本前共和党参议员哈格尔（Chuck Hagel）是热门人选，但哈格尔在许多议题上的立场备受外界抨击。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。