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时事要闻 | 2012年 12月 24日 星期一 10:13 BJT

奥巴马提名克里出任国务卿

路透华盛顿12月21日 - 美国总统奥巴马周五提名克里（John Kerry）接替希拉里担任国务卿，称克里是“完美人选”。

自从美国驻联合国代表赖斯（Susan Rice）退出国务卿角逐后，奥巴马就锁定参议院外交委员会主席克里担任下届国务卿。

奥巴马表示，相信对克里的提名能迅速在参议院通过。

奥巴马迟迟未提名新国防部长人选，原本前共和党参议员哈格尔（Chuck Hagel）是热门人选，但哈格尔在许多议题上的立场备受外界抨击。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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