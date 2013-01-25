克里概述外交政策框架 获参议院两党一致好评

路透华盛顿1月24日(记者 Patricia Zengerle) - 美国民主党参议员约翰·克里(John Kerry)周四在参议院举行的听证会上敦促国会修复美国经济，维护世界领袖的地位，并承诺会继续对伊朗施压。这也说明他获得国务卿一职几乎毫无悬念。

克里表示，保护自己作为一名外交家公信力的“首要任务”是美国有能力恢复财政秩序。

克里对参议院外交关系委员会称：“外交政策就是经济政策。我们亟需向国际社会表明，我们可以有效和及时地做好我们的工作。”克里在过去四年中担任该委员会主席。

美国总统奥巴马上月提名克里接替希拉里，担任国务卿。这也是奥巴马政府中最受欢迎和瞩目的要员之一。

在这场三个半小时的听证会中，克里获得了共和党和民主党人士的一致好评。共和党人特别说明，他们欣赏克里关于财政秩序的呼吁。

克里强调了他对奥巴马寻求以外交途径解决伊朗核危机政策的承诺。

克里表示：“奥巴马和我都希望用外交方式解决这个挑战，为确保成功，我将致力于作出所有外交努力，但任何人都不应该误解我们减少核威胁的决心。”

克里称，人人都希望我们在外交方面取得一些进展，奥巴马也明确表示，如果有必要，他愿意直接与伊朗谈判。

克里还在听证会上表示，他将推动巴以恢复和平会谈，称美国可能考虑一个新的和平计划。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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