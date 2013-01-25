克里概述外交政策框架,获参议院两党一致好评

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月24日(记者 Patricia Zengerle) - 美国民主党参议员约翰·克里(John Kerry)周四在参议院举行的听证会上敦促国会修复美国经济，维护世界领袖的地位，并承诺会继续对伊朗施压。这也说明他获得国务卿一职几乎毫无悬念。
克里表示，保护自己作为一名外交家公信力的“首要任务”是美国有能力恢复财政秩序。
克里对参议院外交关系委员会称：“外交政策就是经济政策。我们亟需向国际社会表明，我们可以有效和及时地做好我们的工作。”克里在过去四年中担任该委员会主席。
美国总统奥巴马上月提名克里接替希拉里，担任国务卿。这也是奥巴马政府中最受欢迎和瞩目的要员之一。
在这场三个半小时的听证会中，克里获得了共和党和民主党人士的一致好评。共和党人特别说明，他们欣赏克里关于财政秩序的呼吁。
克里强调了他对奥巴马寻求以外交途径解决伊朗核危机政策的承诺。
克里表示：“奥巴马和我都希望用外交方式解决这个挑战，为确保成功，我将致力于作出所有外交努力，但任何人都不应该误解我们减少核威胁的决心。”
克里称，人人都希望我们在外交方面取得一些进展，奥巴马也明确表示，如果有必要，他愿意直接与伊朗谈判。
克里还在听证会上表示，他将推动巴以恢复和平会谈，称美国可能考虑一个新的和平计划。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进