美国参议院批准克里出任下任国务卿

2013年1月24日在华盛顿拍到的克里。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿1月29日（记者 Patricia Zengerle） - 美国总统奥巴马提名克里出任下任国务卿，美参议院周二以94票赞成，3票反对，批准克里接替希拉里担任这一职务。外界已广泛预期克里的提名将获得批准。

过去四年来克里曾担任参议院外交关系委员会主席。周二早些时候，该委员会以口头表决方式，一致支持对克里的提名。

现年69岁的克里曾在2004年参加总统竞选，预计他将在本周宣誓就任国务卿。现任国务卿希拉里将于本周五卸任。

来自新泽西州的民主党参议员Robert Menendez在表决前表示，对克里的广泛支持将向全世界表明，他有全美国的坚定支持。

田纳西州参议员Bob Corker对克里在听证会上的表现表示赞扬。“我认为参议员克里在上周我们举行的听证会上表现得非常好，”他在参议院表示。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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