奥巴马致美国年轻一代：要多关注气候变化 而非大麻合法化

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月16日 - 美国总统奥巴马向美国年轻一代发出了一个严肃的讯息：更多关注气候变化，而非大麻合法化。

曾承认在高中吸过大麻的奥巴马批评了一位来自《Vice News》的采访者。该采访者称年轻一代将来考虑奥巴马总统的政治遗产时，会认为大麻合法化是一项要务。

“首先，这不应该成为年轻人的首要关注议题，”奥巴马在采访中说道。该采访发布在news.vice.com/。

“年轻人：我理解这对你们来说很重要，但请更多关注气候变化、经济、就业、战争与和平，大麻或许应该排在最后，”奥巴马说道。

奥巴马一直以来都表示，他支持大麻非刑事化，但非合法化。奥巴马已呼吁对刑事司法体系进行改革。

但奥巴马称，他认为人们对药物滥用和大麻的关切是“合情合理的”。

“人们关注这对社会的总体影响，尤其是对社会脆弱群体的影响，是合情合理的，”他说道。(完)