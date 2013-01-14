美国政经: 奥巴马拒绝协商上调债务上限问题

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
奥巴马称,他将同意就削减美国预算赤字的举措进行商讨,但他亦明确指出,希望与上调债务上限的讨论分开.他坚持其立场,认为减赤应该包括提高财政收入的举措,不能单单依靠减支.
奥巴马新闻发布会结束后不久,美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)就在声明中称,奥巴马必须"认真对待减支,应对债务上限之际正是这么做的最佳时机."
美国众议院议长贝纳(John Boehner)称,"若不同时削减政府支出,美国人民将不会支持上调债务上限."
若国会未能上调美国债务上限,财政部就将无法借钱来支付政府应付款项,导致债务违约.若果真违约,将损及美国的信用,而且会给全球金融市场带来广泛影响.
2011年围绕调高债务上限的长时间角力使美国濒临违约,最终导致信用评级遭调降及金融市场乱局,这亦放缓了美国经济复苏的进程.
在奥巴马第个一任期的这最后一场新闻发布会上,财政问题显得非常突出.一周后,奥巴马将举行连任的就职典礼.在过去两年的大多数时间里,与国会关于税收和支出议题的争执是其国内日程的重要部分,奥巴马面临立法僵局,而且这一僵局几乎没有消退的迹象.
奥巴马认为,如果国会共和党继续以债务违约作为威胁,美国经济将受到严重打击.
"这将自伤经济,"他说,"甚至抱有这种想法,认为美国可以不支付自己的账单,也是不负责任的.这非常荒谬."(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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