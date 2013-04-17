奥巴马称预计朝鲜将进行更多挑衅

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透华盛顿4月16日 - 美国总统奥巴马周二称，预计朝鲜将继续装腔作势和作出更多挑衅，尽管他认为朝鲜没有能力将核武器安放到弹道导弹上，美国仍在对“所有可能的意外”做准备。
“我认为大家都预计未来几周朝鲜将进行更多挑衅，”奥巴马在NBC的《今日》节目中说道。
“我们希望能够控制局势，事态能够进展到朝鲜试图通过外交渠道解决这些问题的阶段，”奥巴马称。
采访的时间为周一，在波士顿爆炸事件前。
奥巴马认为，朝鲜的武力威胁和过去的行为类似。他表示，虽然如此，美国仍在采取预防性措施。
“我们必须确保能够处理所有意外情况。这也是我重新部署导弹防御系统的原因--防止朝鲜出现误判，”奥巴马说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。