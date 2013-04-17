奥巴马称预计朝鲜将进行更多挑衅

路透华盛顿4月16日 - 美国总统奥巴马周二称，预计朝鲜将继续装腔作势和作出更多挑衅，尽管他认为朝鲜没有能力将核武器安放到弹道导弹上，美国仍在对“所有可能的意外”做准备。

“我认为大家都预计未来几周朝鲜将进行更多挑衅，”奥巴马在NBC的《今日》节目中说道。

“我们希望能够控制局势，事态能够进展到朝鲜试图通过外交渠道解决这些问题的阶段，”奥巴马称。

采访的时间为周一，在波士顿爆炸事件前。

奥巴马认为，朝鲜的武力威胁和过去的行为类似。他表示，虽然如此，美国仍在采取预防性措施。

“我们必须确保能够处理所有意外情况。这也是我重新部署导弹防御系统的原因--防止朝鲜出现误判，”奥巴马说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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