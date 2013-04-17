奥巴马称预计朝鲜将进行更多挑衅

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月16日 - 美国总统奥巴马周二称，预计朝鲜将继续装腔作势和作出更多挑衅，尽管他认为朝鲜没有能力将核武器安放到弹道导弹上，美国仍在对“所有可能的意外”做准备。
“我认为大家都预计未来几周朝鲜将进行更多挑衅，”奥巴马在NBC的《今日》节目中说道。
“我们希望能够控制局势，事态能够进展到朝鲜试图通过外交渠道解决这些问题的阶段，”奥巴马称。
采访的时间为周一，在波士顿爆炸事件前。
奥巴马认为，朝鲜的武力威胁和过去的行为类似。他表示，虽然如此，美国仍在采取预防性措施。
“我们必须确保能够处理所有意外情况。这也是我重新部署导弹防御系统的原因--防止朝鲜出现误判，”奥巴马说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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