美国加大海洋保护力度 扩大太平洋保护范围

路透华盛顿6月17日 - 美国白宫周二宣布，美国将采取行动，加大对美国所控制的太平洋海域的保护力度。

白宫称，奥巴马提议创设一个巨大的海洋保护区，这是保护更多海洋领土努力的一部分。奥巴马的提议将于今年晚些时候生效。目前全世界的海洋面临过度捕捞、气候变化等多个因素的威胁。

美国国务院周一和周二举行海洋会议，美国国务卿克里在会上呼吁世界各国协同行动保护海洋。

奥巴马在声明中表示：“我们已经证明，当我们通力合作时，我们就能为子孙后代保护好我们的海洋。所以让我们加倍努力吧！”

奥巴马的计划将把“太平洋偏远岛屿海洋国家保护区”(Pacific Remote Islands Marine National Monument)的现有范围扩大，这将涉及美国控制的七个岛屿和环礁。

白宫称，中南太平洋这些地区的珊瑚礁和海洋生态系统属于最易受气候变化和海洋酸化影响的区域之一。

奥巴马还将要求美国各联邦机构创建一个综合性项目，以防止非法捕捞并阻止非法捕捞的鱼类进入市场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。