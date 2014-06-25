奥巴马谈育儿：多多爱 适当管

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿6月23日 - 美国总统奥巴马有两个女儿，他对育儿有些简单的建议。
奥巴马接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说：“你给她们无条件的爱，再加上一些条理、一些规则，她们就会非常棒。”
奥巴马说，他和妻子米歇尔都主张让两个女儿做些家务。奥巴马的大女儿玛利亚（Malia）今年16岁，小女儿萨沙（Sasha）13岁。
“只要她们能听懂话了，就开始给她们分配些任务。”
“（自己）洗澡、吃豆子、把玩具从地上捡起来。这样，等到她们16岁时，她们会非常棒，只是她们愿意跟你待在一起的时间可能没你想要的那么多。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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