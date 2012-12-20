奥巴马当选《时代》周刊年度人物

路透华盛顿12月19日（记者 Susan Heavey） - 美国总统奥巴马再次当选《时代》周刊年度人物。该杂志认为，奥巴马上个月获得连任标志着美国人口结构的变化以及更年轻、更多样化美国人的崛起。

该杂志将奥巴马称为“新美国的设计师”。

“他是新美国的受益者和创造者，代表美国新的人口结构和新的文化，”《时代》周刊编辑Rick Stengel称。2008年，奥巴马首次当选美国总统后也被评为该杂志年度人物。

该杂志撰稿人Michael Scherer在有关年度人物的一篇文章中指出，奥巴马再次当选年度人物的原因有很多，“但最大的原因是美国人口结构的变化和奥巴马利用这种变化的独特能力。当他成为候选人时，更加年轻而且多样化的美国人出现在投票站。”

《时代》周刊还提到奥巴马在失业率高企和其他挑战面前获得连任的能力。2009年经济衰退期间，美国失业率达到10%的顶峰，不过后来逐渐下降。11月，美国失业率降至7.7%。

“他是第一个得票超过50%而获得连任的民主党人，这是继罗斯福之后的首次，”Stengel在NBC节目中说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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