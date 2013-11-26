质疑奥巴马执政能力的民众日渐增多--民调

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透华盛顿11月25日 -根据CNN/ORC周一公布的民调显示，越来越多的美国人质疑美国总统奥巴马的执政能力。这反映出奥巴马医疗法案的出台所可能带来的广泛影响。
CNN称，11月18日-20日进行的民调还发现，53%的人受访者表示，奥巴马不诚实或不值得信任。这是CNN/ORC民调首次发现，奥巴马的诚信度遭多数民众质疑。
此次电话民调共有843名美国成人参与，其中40%的人认为，奥巴马能有效管理政府，较6月份的比例下滑12个百分点。
目前奥巴马的医疗法案遭遇各种问题。HealthCare.gov网站因技术问题成为政治风暴的中心。
此外，各大保险公司因该法案取消了数以百万计的现有保单。该做法令人对奥巴马之前的承诺产生质疑。奥巴马之前曾承诺，若民众对其现有医保满意，可以继续其保单。
民调专家称，此次民调是奥巴马执政五年来在关键领域表现最差的一次。
CNN表示，调查发现，56%的受访者称他们不钦佩奥巴马，在重要问题上与他的看法不一样，称他无法激发信心，而有53%的人表示，他们认为奥巴马不是一个强有力的、果断的领导人。
但民调也发现，多数受访者表示奥巴马仍对国家的未来有想法，关心普通人。70%的人表示他是个讨人喜欢的人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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