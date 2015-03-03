独家：涅姆佐夫遇害暗示俄政治气候恶化--奥巴马

路透华盛顿3月2日 （记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周一表示，俄反对派政治家涅姆佐夫（Boris Nemtsov）遇害暗示俄罗斯政治气候恶化，公民权利和新闻自由状况在过去数年倒退。

“这是俄罗斯国内政治气候的一个迹象，表明俄罗斯的公民社会、独立记者以及尝试通过互联网交流的人们日渐感到威胁和压迫。渐渐地，俄罗斯公众获得信息的唯一渠道就是官方媒体，”奥巴马在采访中告诉路透。

奥巴马总统呼吁对涅姆佐夫遇害事件进行全面调查。涅姆佐夫是普京总统的批评者和俄前副总理。

“现在我不知道到底发生了什么。但我确实知道这样一个大背景，即俄罗斯国内的出版自由、集会自由、信息自由、公民基本权利和公民自由的状况远比四、五年前或十年前糟糕，”奥巴马表示。

奥巴马2009年访问莫斯科，与反对党举行会谈时见过涅姆佐夫。

他表示，涅姆佐夫遭枪杀“我认为，是俄罗斯侵略乌克兰的全盘计划的一部分”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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