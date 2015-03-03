独家：涅姆佐夫遇害暗示俄政治气候恶化--奥巴马

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿3月2日 （记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周一表示，俄反对派政治家涅姆佐夫（Boris Nemtsov）遇害暗示俄罗斯政治气候恶化，公民权利和新闻自由状况在过去数年倒退。
“这是俄罗斯国内政治气候的一个迹象，表明俄罗斯的公民社会、独立记者以及尝试通过互联网交流的人们日渐感到威胁和压迫。渐渐地，俄罗斯公众获得信息的唯一渠道就是官方媒体，”奥巴马在采访中告诉路透。
奥巴马总统呼吁对涅姆佐夫遇害事件进行全面调查。涅姆佐夫是普京总统的批评者和俄前副总理。
“现在我不知道到底发生了什么。但我确实知道这样一个大背景，即俄罗斯国内的出版自由、集会自由、信息自由、公民基本权利和公民自由的状况远比四、五年前或十年前糟糕，”奥巴马表示。
奥巴马2009年访问莫斯科，与反对党举行会谈时见过涅姆佐夫。
他表示，涅姆佐夫遭枪杀“我认为，是俄罗斯侵略乌克兰的全盘计划的一部分”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。