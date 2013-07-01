美国白宫薪水最高顾问年薪比肩副总统

标题新闻：南非央行副总裁称央行不会干预汇市，自3月27日原财长从路演中被召回后兰特暴跌近12%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月28日 - 美国总统奥巴马的高级顾问中有22人年薪达到17.22万美元，是白宫员工中薪水最高的人群，但还有一人的年薪比他们高出30%。
此人并非白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough），也不是奥巴马的高级顾问兼密友贾勒特（Valerie Jarrett），更不是监督白宫移民改革的穆尼奥斯（Cecilia Munoz）和负责国土安全及反恐事务的顾问莫那克（Lisa Monaco）。
在白宫460名员工中，薪资最高的是国家经济委员会的高级顾问惠勒（Seth Wheeler），他正在起草奥巴马的住房金融策略。
根据白宫日前发布的年度薪酬报告，作为白宫新人，惠勒的年薪为22.5万美元。白宫员工的年薪总额为3,790万美元。
白宫官员解释称，惠勒之前供职于美联储，那里的薪资标准更高。
这意味着惠勒的薪资高过他的上司、国家经济委员会主任斯珀林（Gene Sperling）。斯珀林的年薪为17.22万美元，是白宫员工的薪资上限。
惠勒的年薪接近美国副总统拜登的年薪。拜登今年预计能挣23.07万美元，奥巴马年薪为40万美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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