奥巴马戏称戒烟是因为惧内

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约9月24日 - 美国总统奥巴马周一在纽约的一场活动上说，他戒烟的理由和很多丈夫一样：怕老婆。
奥巴马周一在纽约举行的一项活动中对一位联合国官员讲的这番言论，因为麦克风没有关而被听到。
奥巴马说他差不多有六年没抽过烟了。奥巴马为戒除烟瘾是咀嚼Nicorette戒烟口香糖。（完）
编译：靳怡雯 发稿:王燕焜
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。