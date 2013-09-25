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寰宇花絮 | 2013年 9月 25日 星期三 12:58 BJT

奥巴马戏称戒烟是因为惧内

路透纽约9月24日 - 美国总统奥巴马周一在纽约的一场活动上说，他戒烟的理由和很多丈夫一样：怕老婆。

奥巴马周一在纽约举行的一项活动中对一位联合国官员讲的这番言论，因为麦克风没有关而被听到。

奥巴马说他差不多有六年没抽过烟了。奥巴马为戒除烟瘾是咀嚼Nicorette戒烟口香糖。（完）

编译：靳怡雯 发稿:王燕焜

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