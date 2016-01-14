奥巴马本周国情咨文演讲在美国西部年轻人中最受欢迎

路透1月13日 （记者 Melissa Fares/Amy Tennery） - 据社交应用Yik Yak提供的数据，奥巴马任内最后一次国情咨文演讲在美国西部的“千禧一代”中支持率最高。

Yik Yak是一款基于地理位置的移动应用，很受美国年轻用户欢迎。对Yik Yak明确谈及奥巴马国情咨文演讲的帖子进行分析，可以发现47%的“千禧一代”认同奥巴马的演讲，23%不认同，30%持中立态度。“千禧一代”指的是目前23-35岁的人群。

而在美国西部，奥巴马此次演讲在年轻人中的受欢迎程度最高，支持者比例高达68%。在中西部地区，持不认同态度者占比高于其他地区，为28%，认同者比例则为40%。

许多年轻的Yik Yak用户已在表达对奥巴马的恋恋不舍，奥巴马将于明年1月卸任。

“奥巴马离任后，我会想念他。我知道你们许多人不认同他，但他伴随了我们成长，没了他会感觉怪怪的。”一位来自弗吉尼亚大学的Yik Yak匿名用户写道。

Yik Yak称，在奥巴马发表国情咨文演讲期间，该应用所有帖子中有5%是关于此次演讲的。（完）