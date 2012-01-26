奥巴马国情咨文盛赞美军 为连任总统加筹码

1月25日在亚利桑那拍到的奥巴马图片。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿1月25日电（记者 Arshad Mohammed）---美国总统奥巴马周二发表国情咨文时，在开始和结束时均提醒选民，是他决定从伊拉克撤军，并派遣海豹突击队在巴基斯坦击毙本·拉登。

但他基本没有谈及在这些国家及其它国家面临的挑战：2014年外国军队全面撤离後阿富汗的安全形势，如何阻止伊拉克发生宗派冲突，遏制核武朝鲜，阻止欧元危机拖累美国经济复苏。

奥巴马也只字未提美巴关系恶化，尤其是在去年11月26日後，当时北约袭击阿富汗-巴基斯坦边境，造成24名巴方士兵死亡；奥巴马谈及中国时，也仅仅将其视为经济对手。

奥巴马长达66分钟的演讲中，主要涉及美国经济问题，符合美国选民关心重点。选民将於11月6日决定，奥巴马是否将连任总统，还是共和党候选人胜出。

分析人士称，演讲引人注目的是，奥巴马提出，美军的团队合作是举国楷模，含蓄指责美国国会意见分歧。

美国国际战略研究中心的沃特曼（Jon Alterman）称：“总统政治敌手将对其外交政策的指责之一是奥巴马希望与我们的敌人谈判，而不是与其战斗。”

“他的演讲全是关於学习美军的重要性。这位民主党总统将自己包裹在这一旗帜内，试图树立军队合作的形象。”

奥巴马称：“九年来，这是第一次美国人不用在伊拉克作战。20年来，这是第一次本·拉登不再是美国的威胁。”

“这些成就是美军勇气、无私和团队合作的证明。现在，太多的机构让我们失望，而军队的表现超乎预期。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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