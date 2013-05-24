奥巴马欲将美国拖出反恐泥潭

路透华盛顿5月24日（记者 Matt Spetalnick/Warren Strobel） - 美国发动“反恐战争”已经十二年，奥巴马欲使美国摆脱一些针对伊斯兰武装分子的极具争议的问题。

他在周四发表了一次重要的政策演讲，他缩小了针对基地组织及其同盟者使用无人机进行定点猎杀的范围，并采取措施欲关闭设在古巴的关塔那摩军事监狱。

他承认美国在审讯中曾使用过“酷刑”；对无人机攻击行动伤及平民表示难过；并表示关塔那摩监狱“在全世界已经成为美国蔑视法律的标志”。

在发动耗资不菲的伊拉克和阿富汗战争后，美国已经对冲突感到厌倦。尽管反恐仍是白宫的重中之重，民调显示美国民众的主要关注点是经济和医疗等国内问题。

“我们已经陷入战争十多年，”奥巴马在讲话之初说道。最后，他指出，“但是，这场战争，与所有战争一样，必须结束。”

尽管在华盛顿的国防大学发表的这次演讲针对美国国内民众，但也是奥巴马面向世界重整美国形象的重要里程碑，尤其是重塑在伊斯兰世界的形象。

人权组织大多欢迎奥巴马的观点，即美国不能保持“无休止战争立场”，但是一些活动人士表示他的努力还远远不足。

共和党反对人士称，现在宣布基地组织已经失势还太早。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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