奥巴马欲将美国拖出反恐泥潭

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月24日 - 美国发动“反恐战争”已经十二年，奥巴马欲使美国摆脱一些针对伊斯兰武装分子的极具争议的问题。
他在周四发表了一次重要的政策演讲，他缩小了针对基地组织及其同盟者使用无人机进行定点猎杀的范围，并采取措施欲关闭设在古巴的关塔那摩军事监狱。
他承认美国在审讯中曾使用过“酷刑”；对无人机攻击行动伤及平民表示难过；并表示关塔那摩监狱“在全世界已经成为美国蔑视法律的标志”。
在发动耗资不菲的伊拉克和阿富汗战争后，美国已经对冲突感到厌倦。尽管反恐仍是白宫的重中之重，民调显示美国民众的主要关注点是经济和医疗等国内问题。
“我们已经陷入战争十多年，”奥巴马在讲话之初说道。最后，他指出，“但是，这场战争，与所有战争一样，必须结束。”
尽管在华盛顿的国防大学发表的这次演讲针对美国国内民众，但也是奥巴马面向世界重整美国形象的重要里程碑，尤其是重塑在伊斯兰世界的形象。
人权组织大多欢迎奥巴马的观点，即美国不能保持“无休止战争立场”，但是一些活动人士表示他的努力还远远不足。
共和党反对人士称，现在宣布基地组织已经失势还太早。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。