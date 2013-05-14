奥巴马推动叙和谈 亦承认挑战重重

路透华盛顿5月13日(记者 Matt Spetalnick) - 美国总统奥巴马周一誓言要在未来几周努力让叙利亚政府和反对派坐在谈判桌前，但也警告称，地区干预和伊斯兰武装分子令地区局势“一触即发”，增加了平息叙利亚内战的难度。

奥巴马支持美俄共同寻求以外交方式解决叙利亚危机的方案，但他也指出了影响叙和平进程的重重阻碍，包括伊朗、黎巴嫩真主党和与基地组织有关的努斯拉阵线(al-Nusra Front)卷入叙利亚内战。

奥巴马在与英国首相卡梅伦举行的白宫新闻发布会上发出以上警告。上周，美俄就努力召开叙利亚国际和平会议达成共识，给解决叙利亚危机增添了希望。

叙利亚派系和宗派仇恨益发根深蒂固，且叙利亚总统阿萨德没有流露出任何放弃权力的意愿，现在还很不清楚相关各方是否准备进行会谈。

奥巴马表示：“事实上，如果我们可以为和平政治过渡牵头，并让阿萨德下台，叙利亚依然是一个完整的国家，包容叙利亚所有民族、所有宗教团体的利益，结束流血冲突，稳定地区形势，这不仅有利于我们，这有利于每一个人。”

但是他针对外交努力称，“我不能保证这会成功。”

奥巴马称，“愤怒一旦爆发就很难再平息。即使俄罗斯参与进来……叙利亚和平进程仍面临很多挑战，因为我们还面临着伊朗、真主党等势力的持续渗透。”

“此外，我们还面临努斯拉阵线等与基地组织有关的组织。所有这些都造成该地区局势一触即发。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。