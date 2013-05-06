奥巴马称不会向叙利亚派出地面部队

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透哥斯达黎加圣何塞5月3日(记者 Mark Felsenthal/Steve Holland) - 美国总统奥巴马周五表示，他预计不存在向叙利亚派遣美军地面部队的可能，并概述了如何判断叙利亚政府是否在内战中动用了化学武器。
奥巴马坚称，美国在处理叙利亚问题时不排除任何可能，因美国正调查叙利亚阿萨德政府是否动用了化学武器。
但他明确表示，并不倾向于向叙利亚派遣地面部队，称“我不认为会出现这种状况。”奥巴马总统任期内多数时间是在处理伊拉克和阿富汗战争的善后问题。
奥巴马表示，他就此问题咨询过的中东地区领导人也同意他的看法。
但如果叙利亚被发现使用化学武器，奥巴马将面临采取更多行动的压力。奥巴马政府正在重新考虑是否向叙利亚反对派提供武器援助。
美国政府称，他们不同程度地认为叙利亚政府使用了化学武器。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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