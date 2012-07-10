奥巴马呼吁延长部分减税政策

路透华盛顿7月9日电---美国总统奥巴马周一呼吁将布什时期针对年收入低於25万美元家庭的减税政策延长一年,试图迫使共和党人采取守势,并凸显他维护中产阶级利益的竞选主张.

奥巴马的提议不太可能改变持反对意见的国会议员的立场,这些人士一直主张延长布什时期的减税政策应该适用於每个人,包括高收入人群.

共和党人谴责称,调高富人的税赋将损及小型企业主,而这些企业正是在艰困经济环境中协助创造就业的功臣.但奥巴马指出,美国有97%的小型企业主年收入在25万美元门槛之下.

不管是不是会获得支持,民主党的行动确实达到数个政治目标.

该行动将选战焦点从上周的疲弱就业报告和奥巴马的经济管理能力,转移到税赋公平和美国贫富不均上,不管焦点转移的时间有多短.

这强化了奥巴马要传达的讯息,也就是他是支持中产阶级利益的候选人,而共和党及该党的总统竞选人罗姆尼(Mitt Romney)则是照顾富人的.(完)

--编译 王翔琼/王冠中;审校 张涛

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