奥巴马畅谈美总统参选人 称特朗普当不上总统

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月11日（记者 Peter Cooney） - 美国总统奥巴马称共和党总统参选人特朗普是“经典的真人秀人物”，称其发掘出了共和党内的一些真实存在，但不太可能真的当选总统。
奥巴马在作客CBS“60分钟”新闻节目时说：“他（特朗普）非常善于做宣传，在共和党还没真正搞明白它究竟主张些什么、反对些什么的大环境下。”
民调显示特朗普在共和党参选人中支持率领先。
特朗普针对非法移民的激烈言辞引发争议，他承诺若当选，会在美国与墨西哥边境筑墙，并将驱逐已在美国境内估计多达1,100万的非法移民。
奥巴马表示，特朗普发掘出了共和党内真实存在的反移民情绪。
奥巴马说：“大家都知道，他是经典的真人秀人物。”他认为，在竞选活动初期特朗普备受关注，这并不令人感到意外。
当被问及他预计特朗普最终是否会从总统竞选中消失时，奥巴马回复道：“这个问题，要留给权威人士决定。我认为他不会当选美国总统。”
奥巴马在访谈中还谈到，他不了解希拉里担任国务卿时私人邮件服务器使用情况，但认为这并不构成国家安全风险。
他说：“她犯了错，她已经承认了。”
奥巴马补充道，这件事被炒作，可能一定程度上与政治因素有关。
当谈到拜登可能角逐民主党党内初选时，奥巴马称拜登是历来最出色的副总统之一。
而当奥巴马被问及若非宪法规定的总统任期限制，自己能否获选连任总统时，他给出了肯定的答复。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。