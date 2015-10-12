奥巴马畅谈美总统参选人 称特朗普当不上总统

路透华盛顿10月11日 - 美国总统奥巴马称共和党总统参选人特朗普是“经典的真人秀人物”，称其发掘出了共和党内的一些真实存在，但不太可能真的当选总统。

奥巴马在作客CBS“60分钟”新闻节目时说：“他（特朗普）非常善于做宣传，在共和党还没真正搞明白它究竟主张些什么、反对些什么的大环境下。”

民调显示特朗普在共和党参选人中支持率领先。

特朗普针对非法移民的激烈言辞引发争议，他承诺若当选，会在美国与墨西哥边境筑墙，并将驱逐已在美国境内估计多达1,100万的非法移民。

奥巴马表示，特朗普发掘出了共和党内真实存在的反移民情绪。

奥巴马说：“大家都知道，他是经典的真人秀人物。”他认为，在竞选活动初期特朗普备受关注，这并不令人感到意外。

当被问及他预计特朗普最终是否会从总统竞选中消失时，奥巴马回复道：“这个问题，要留给权威人士决定。我认为他不会当选美国总统。”

奥巴马在访谈中还谈到，他不了解希拉里担任国务卿时私人邮件服务器使用情况，但认为这并不构成国家安全风险。

他说：“她犯了错，她已经承认了。”

奥巴马补充道，这件事被炒作，可能一定程度上与政治因素有关。

当谈到拜登可能角逐民主党党内初选时，奥巴马称拜登是历来最出色的副总统之一。

而当奥巴马被问及若非宪法规定的总统任期限制，自己能否获选连任总统时，他给出了肯定的答复。(完)