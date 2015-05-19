奥巴马首开个人推特，五小时即斩获一百万粉丝

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月18日 （记者 Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周一在个人推特账号上发出首条推文，并迅速在五个小时内囊获一百万粉丝。这是白宫通过社交媒体扩大奥巴马讯息的诸多努力之一。

“嗨，推友们！这是奥巴马。真是我！六年了，他们最终给了我私人账户，”奥巴马在认证推特账号@POTUS上写道。

推特发言人未能立刻证实奥巴马是否已创纪录。据吉尼斯世界纪录，获得一百万个推特粉丝的记录是由小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr.）在2014年4月创下的，所用时间为23个小时零22分钟。

白宫周一在推特上发了一则短视频，视频中奥巴马坐在白宫总统办公室的“坚毅桌”后发推文。

奥巴马使用了白宫的一台iPhone，而非他自己的定制版高安全级别黑莓手机。“我不能使用带录音机的手机，”他今年早些时候曾在“吉米`凯莫直播秀”上表示。

这并非奥巴马首次发推文。但白宫社交媒体分析家亚历克斯·沃尔（Alex Wall）在博文中表示，@POTUS将成为“奥巴马总统与美国人民直接交流的新途径，该账号的推文完全来自奥巴马个人”。（完）