美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案

路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。

包括副总统彭斯在内的政府要员邀请代表温和派共和党人的“周二组织”(Tuesday Group)到白宫磋商。彭斯随后前往国会山与众议院保守派自由党团(Freedom Caucus)会谈，正是该党团上周令总统特朗普支持的医保法案未能获批。

这些政府要员称，白宫希望最早本周末对修正后的医保法案进行投票，赶在春假(spring recess)开始之前，新提案内容有望在周二准备好。

“很显然，总统会非常高兴在周五通过此项法案，”共和党众议员、周二组织成员及特朗普盟友Chris Collins称。

“进展可能会非常快，”他表示。

自由党团成员称，共和党的法案与奥巴马医保太过相似，而温和派共和党人驳回了一部分保守派寻求的变动。

上周晚些时候在推特上，特朗普怒怼反对其医保改革法案的自由党团成员，威胁称要在2018年的国会中期选举击败他们。

特朗普周末的语气有所缓和，他周日发推文称，“对废除和替换奥巴马医保的磋商正在进行中，直到有望达成协议。”

在周日与特朗普打高尔夫球后，共和党参议员Rand Paul也表露出此前的共和党医保议案有望经过调整，争取到共和党内保守派和温和派的支持。Rand Paul曾强烈批评这个医保议案。

Paul对记者表示，他“对愈发接近达成废除奥巴马医保的协议非常乐观”。

据Collins称，在稍早与周二组织的会谈中，白宫官员称新计划将保留奥巴马医保法案关键的健康保障条款，即保险公司必须承担的服务和保障，但各州可以申请不实施该条款，若这样做可以提高医保覆盖率并降低成本。

Collins谈到讨论中的修改议案条款时称，“他们显然是要争取保守派的支持，但最终可能会失去我们这样最为可靠的支持者。”(完)