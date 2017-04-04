美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
包括副总统彭斯在内的政府要员邀请代表温和派共和党人的“周二组织”(Tuesday Group)到白宫磋商。彭斯随后前往国会山与众议院保守派自由党团(Freedom Caucus)会谈，正是该党团上周令总统特朗普支持的医保法案未能获批。
这些政府要员称，白宫希望最早本周末对修正后的医保法案进行投票，赶在春假(spring recess)开始之前，新提案内容有望在周二准备好。
“很显然，总统会非常高兴在周五通过此项法案，”共和党众议员、周二组织成员及特朗普盟友Chris Collins称。
“进展可能会非常快，”他表示。
自由党团成员称，共和党的法案与奥巴马医保太过相似，而温和派共和党人驳回了一部分保守派寻求的变动。
上周晚些时候在推特上，特朗普怒怼反对其医保改革法案的自由党团成员，威胁称要在2018年的国会中期选举击败他们。
特朗普周末的语气有所缓和，他周日发推文称，“对废除和替换奥巴马医保的磋商正在进行中，直到有望达成协议。”
在周日与特朗普打高尔夫球后，共和党参议员Rand Paul也表露出此前的共和党医保议案有望经过调整，争取到共和党内保守派和温和派的支持。Rand Paul曾强烈批评这个医保议案。
Paul对记者表示，他“对愈发接近达成废除奥巴马医保的协议非常乐观”。
据Collins称，在稍早与周二组织的会谈中，白宫官员称新计划将保留奥巴马医保法案关键的健康保障条款，即保险公司必须承担的服务和保障，但各州可以申请不实施该条款，若这样做可以提高医保覆盖率并降低成本。
Collins谈到讨论中的修改议案条款时称，“他们显然是要争取保守派的支持，但最终可能会失去我们这样最为可靠的支持者。”(完)
(翻译 刘秀红/张荻； 审校 高琦/孙茉莉)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)