焦点：美国周五医保法案投票一锤子买卖 特朗普要求议员支持

路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普警告共和党众议院议员，如果他们不支持新的医保法立法，并在周五的表决中投下赞成票，那么他将让奥巴马医保(Obamacare)维持现状，转向税改事宜。

一直到周四晚间时，都还不清楚特朗普和设计该法案的共和党党团领袖是否已取得足以通过立法的支持票数，意味着他们在立法方面的第一次重大行动可能失败，无法实现关键的竞选承诺。

“我们一直向美国人承诺，我们会废除并更换这项不健全的法律，因为它正在崩解，让家庭受苦，明天我们要实现承诺，”美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)对记者称。他没有回答记者对是否已获得足够票数来通过法案的问题。

周四稍早莱恩等众议院领导人不得不推迟表决，给了特朗普尴尬的一击。该项医保法案全称为美国人医保法案(American Health Care Act)。

“总统已经说了，他希望明天投票，直接投票，”身为特朗普主要盟友的众议员Chris Collins说。

“如果出于任何原因，投票未通过，我们将继续推进他的方案中的其他部分，”比如税制改革。Collins离开会议后对记者表示。

不过，这次投票已经被金融市场视为检验特朗普与国会合作、兑现其他优先政策承诺的试金石，比如减税和基础设施支出等措施。

即便该议案最终获得众议院批准，在共和党控制的参议院也可能面临一番苦斗。

众议院和参议院原本希望在4月8日之前向特朗普提交新的医保法案，届时国会将开始为期两周的春假。

**争取支持票**

共和党在众议院占多数席位，但由于民主党对法案一致反对，因而共和党最多只能丢掉本党的21票。截至周四上午，NBC新闻称，已经有30名共和党人计划或倾向于投下“反对票”。

北卡罗来纳州议员Mark Meadows称，他和其他议员已尽力支持该计划。

众议院的替代计划将取消奥巴马医保带来的税收，废除针对不购买医保者的一项惩罚，减少针对穷人和残疾人的医疗补助计划(Medicaid)资金，并调整帮助个人购买医保的税收补助。

众议院领导人就最后篇幅为四页的法案修订案达成一致，其中包括允许各州选择在医保计划中要求哪些“核心福利”，并在六年内继续对高收入美国人的联邦医疗保险(Medicare)收取0.9%的附加费。目前还不清楚这是否足够。

尚未表明立场的议员Trent Franks称，他喜欢这些变化。他在众议院外面称，“这是正确的方向。”

内布拉斯加议员Jeff Fortenberry说，这些修订将给各州提供更多用于孕产妇健康和心理健康的资金。他尚未表明自己将投赞成还是反对票。

**市场密切关注**

这项法案的不确定性本周令金融市场惶惶不安。众议院投票的推迟，可能令部分医疗集团与健康保险业的股价持续震荡。

美股最近几个月因特朗普的亲商政策而乐观上涨，但周二大幅回跌，因投资者担心若无法通过医保法案，则特朗普的其他政策可能将受到延宕。

“推迟医保法案等同于推迟减税，所以当新闻传出他们没有达成协议时，市场就转为下跌了。”资产管理公司Cumberland Advisors主席兼投资长说。

其他人则说，现在谈恐慌还为时过早。

“如果此事果真出现严重延宕，或者投票表决结果为‘反对’，市场将出现可怕的反应。但如果早上进行投票，然后通过了，就会有可观的涨势，”Longbow资产管理公司执行长Jake Dollarhide表示。

奥巴马医保与共和党医保法案图表：tmsnrt.rs/2n0ZMKf

美国参议院就共和党医保法案立场变化图表： tmsnrt.rs/2mUE4Xf

美国民众对共和党医保法案看法民调： tmsnrt.rs/2n7f3e4(完)