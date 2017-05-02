美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
辛克在休斯顿参加近海技术会议时表示，他的命令是实施总统特朗普有关评估对大西洋、北冰洋和太平洋部分地区钻探禁令的指示。他说，内政部在关注该计划以及总统的命令，通过允许取消国家指定保护区，鼓励能源开发。
辛克签署的近海开发命令还要求海洋能源管理局与商务部的国家海洋渔业局(National Marine Fisheries Service)相互配合，加快地震探测的许可，特别是针对大西洋地区新的或重新提交的申请。
辛克称这份新的命令并不会取消上届政府的五年计划，他并指出一些地方不适合近海开发，比如加州近海的敏感地区等。
“我们将以非常务实和科学的方式研究这一问题，并考虑当地的意见，这是我们应该做的，”他说。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。