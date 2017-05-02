美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划

路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。

辛克在休斯顿参加近海技术会议时表示，他的命令是实施总统特朗普有关评估对大西洋、北冰洋和太平洋部分地区钻探禁令的指示。他说，内政部在关注该计划以及总统的命令，通过允许取消国家指定保护区，鼓励能源开发。

辛克签署的近海开发命令还要求海洋能源管理局与商务部的国家海洋渔业局(National Marine Fisheries Service)相互配合，加快地震探测的许可，特别是针对大西洋地区新的或重新提交的申请。

辛克称这份新的命令并不会取消上届政府的五年计划，他并指出一些地方不适合近海开发，比如加州近海的敏感地区等。

“我们将以非常务实和科学的方式研究这一问题，并考虑当地的意见，这是我们应该做的，”他说。(完)