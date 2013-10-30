美国10月民间就业增速放缓 通胀仍温和

4月14日在洛杉矶拍到的等待面试的人们。 REUTERS/Patrick T. Fallon

* 10月民间就业新增13.0万人

* 9月消费者物价较前月上升0.2%

* 核心CPI较前月涨0.1%，同比增速放慢至上升1.7%

路透华盛顿10月31日 -美国10月民间就业人口增幅为六个月来最低，国内需求不温不火，令上月的通胀保持温和，表明经济仍需美国联邦储备委员会(美联储/FED)的刺激措施。

民间就业增长放缓再度表明近几个月就业市场后退，是联邦政府停摆16天打压了经济活动的最明显体现。

美联储官员周三结束了为期两天的会议，宣布保持每月850亿美元的购债规模，它对美国经济成长的看法略显不太乐观。

法国巴黎银行驻纽约的经济分析师LauraRosner说道：“(数据)表明宽松的货币政策可能还要实行较长时间，恐怕还需更进一步的货币政策来给经济注入动力。”

ADP全国就业报告周三显示，民间部门在本月新增13万个工作岗位。这是4月以来最低增幅，且低于分析师所预估的15万个。

根据ADP数据，这是民间就业增长连续第四个月放缓。小型企业聘雇明显减速，10月仅新增3.7万个工作岗位，远低于9月新增的6.8万个。

10月中型企业增聘员工数量亦少于9月。

“政府局部停止运作、以及举债上限之争走边缘政策，在10月对已然疲软的就业市场造成伤害，”Moody'sAnalytics首席分析师Mark Zandi说。

Moody's Analytics是ADP报告的共同编制者之一。

虽然ADP报告在预测官方非农就业数据方面通常失准，但本次ADP报告显示官方数据也会一样疲软。

美国政府将于11月8日公布市场非常关注的非农就业报告。9月非农就业岗位增长14.8万个，失业率为近五年低点7.2%。

但如果每月平均就业增幅继续低于15万--最近三个月就是这样，失业率将难以进一步下降。

劳工部在另一份报告中表示，上月消费者物价指数(CPI)上升0.2%，能源价格反弹而食品价格不变。8月CPI微涨0.1%。9月CPI同比上升1.2%，增幅为4月以来最小。

ADP、非农就业图表：link.reuters.com/mev35s

CPI数据图表：link.reuters.com/vus99s

**美联储暂时按兵不动**

疲弱的就业市场和温和的通胀环境，应该会允许美联储暂时维持月度购债规模不变，其在努力通过低利率来刺激经济。

美联储通胀目标为2%，尽管其追踪的指标往往略低于CPI。

“我们预计缩减(购债)最早也不会在明年1月之前发生，”美银美林分析师Michael Hanson说。

但交易商将美联储声明立场解读为略显强硬。美国股市振荡交投中下跌，美元指数则走高。美国公债价格由升转跌。

上个月并无基础通胀压力迹象。剔除波动性较大的能源和食品价格后的核心CPI小升0.1%，与8月升幅一样。

9月核心CPI较上年同期上升了1.7%，8月为升1.8%。

该指数升幅6月曾触及两年低点1.6%，9月升幅下降可能引起那些担心通胀过低的美联储官员的注意。

9月通胀受到能源价格上涨0.8%的提振，该涨幅占到CPI升幅的大约一半。8月能源价格为下跌0.3%。

9月食品价格持平，创5月以来最弱。(完)

(编译 侯向明； 审校 张涛)

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