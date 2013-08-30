美国官员称“确信”叙利亚政府动用了化学武器--美议员

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透华盛顿8月29日 - 美国众议院对外事务委员会成员Eliot Engel对路透表示，奥巴马政府官员周四在电话会议中对议员表示，他们“确信”叙利亚使用了化学武器，而且是叙利亚阿萨德政府使用了化学武器。
民主党议员Engel称，这些高层政府官员引用了“被拦截的叙利亚高官通讯记录”等证据，并称他们曾看到有人员在大马士革周围活动，表明“诸如化学攻击等一些大行动已经准备好。”(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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