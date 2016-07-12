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货币新闻 | 2016年 7月 13日 星期三 01:26 BJT

EIA月报：下调今年美国原油需求预估，但上调明年预估

路透纽约7月12日 - 根据美国能源资料协会(EIA)周二发布的月度展望报告，美国能源部下调了今年美国原油需求增长预估，但上调了明年的预估。

EIA将今年美国原油需求增长预估，由之前的日增加22万桶降至16万桶。但上调了明年美国原油需求增长预估，由6万桶/日升至12万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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