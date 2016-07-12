EIA月报：下调今年美国原油需求预估，但上调明年预估

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善，但较长期前景笼罩政治阴云
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透纽约7月12日 - 根据美国能源资料协会(EIA)周二发布的月度展望报告，美国能源部下调了今年美国原油需求增长预估，但上调了明年的预估。
EIA将今年美国原油需求增长预估，由之前的日增加22万桶降至16万桶。但上调了明年美国原油需求增长预估，由6万桶/日升至12万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 母红)
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。