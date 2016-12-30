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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 03:43 BJT

标题新闻：美国10月汽油日需求按年减少1.6%或15万桶，至909.5万桶，为11个月来首次减少-EIA

EIA：美国能源资料协会

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