《焦点》石油价格大跌，美国重要产油州初现景气放缓迹象

南卫理公会大学(Southern Methodist University)能源经济学家Bud Weinstein称，产量下降将影响相关行业，如运输、水泥、金属零部件和食品供应等行业。

Weinstein说，例如建设一口新油井需要用2,000趟卡车。

路透对已宣布的美国钻探装置运营计划的一项非正式统计显示，现在至少七家企业计划减少运营钻探装置数量，2015年减少总数超过50个，每个装置估计雇用50-60名工人。

另一个担忧是，能帮助企业撑过景气寒冬的融资来源愈来愈少。在景气火热时，帮助能源企业筹措扩张资金的垃圾债券，价格已经大跌，产油地区的银行预料将收紧对能源产业的放贷。

俄克拉荷马市立大学经济学家Russell Evans称，1982年石油大跌给俄克拉荷马留下深刻创伤。当地约20%的工作来自油气行业，其中三分之二是2008年以后才出现的就业岗位。

基于油气行业的长期前景强劲，Evans预计俄克拉荷马更能够撑过现在这波油价下跌，但景气大起大落的经验让很多人感到不安。

“在这里有很多焦虑情绪，”他称。

在Karr Ingham看来，苦日子无疑就快到来；Ingham的公司Ingham Economic Reporting追踪德州钻探装置数量、许可以及石油经济。