《焦点》石油价格大跌，美国重要产油州初现景气放缓迹象

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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南卫理公会大学(Southern Methodist University)能源经济学家Bud Weinstein称，产量下降将影响相关行业，如运输、水泥、金属零部件和食品供应等行业。
Weinstein说，例如建设一口新油井需要用2,000趟卡车。
路透对已宣布的美国钻探装置运营计划的一项非正式统计显示，现在至少七家企业计划减少运营钻探装置数量，2015年减少总数超过50个，每个装置估计雇用50-60名工人。
另一个担忧是，能帮助企业撑过景气寒冬的融资来源愈来愈少。在景气火热时，帮助能源企业筹措扩张资金的垃圾债券，价格已经大跌，产油地区的银行预料将收紧对能源产业的放贷。
俄克拉荷马市立大学经济学家Russell Evans称，1982年石油大跌给俄克拉荷马留下深刻创伤。当地约20%的工作来自油气行业，其中三分之二是2008年以后才出现的就业岗位。
基于油气行业的长期前景强劲，Evans预计俄克拉荷马更能够撑过现在这波油价下跌，但景气大起大落的经验让很多人感到不安。
“在这里有很多焦虑情绪，”他称。
在Karr Ingham看来，苦日子无疑就快到来；Ingham的公司Ingham Economic Reporting追踪德州钻探装置数量、许可以及石油经济。
“景气快要下滑了，就是这样。只是时间早晚问题。”(完) (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 蔡美珍/王洋)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)