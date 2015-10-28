EIA库存周报：美国上周原油库增加，馏分油库存跌幅超过预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增加，但汽油和馏分油库存减少。
上周原油库存 增加340万桶，与分析师预估的一致。美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少78.5万桶。
EIA数据显示，炼厂日加工量 增加27.1万桶,产能利用率 上升1.2个百分点。
汽油库存 减少110万桶，路透调查的分析师预估为减少81.7万桶。
EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少300万桶，分析师预估为减少170万桶。
美国上周每日原油进口量 减少41.7万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。