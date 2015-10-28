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市场报道 | 2015年 10月 28日 星期三 22:51 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库增加，馏分油库存跌幅超过预期

路透纽约10月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增加，但汽油和馏分油库存减少。

上周原油库存 增加340万桶，与分析师预估的一致。美国原油期货交割地库欣的原油库存 减少78.5万桶。

EIA数据显示，炼厂日加工量 增加27.1万桶,产能利用率 上升1.2个百分点。

汽油库存 减少110万桶，路透调查的分析师预估为减少81.7万桶。

EIA报告显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少300万桶，分析师预估为减少170万桶。

美国上周每日原油进口量 减少41.7万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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