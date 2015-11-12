EIA库存周报：美国上周原油库存连续七周增加，因进口跳升

路透纽约11月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，美国上周原油库存增加，因进口跳升；此外汽油库存下降，但馏分油库存意外增加，因炼厂提高产量。

上周原油库存 增加420万桶至4.87亿桶，分析师预估为增长100万桶。原油库存已连续七周增长，接近4月触及的纪录高位逾4.9亿桶。

Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis称，“库存接近纪录高位，加上股市低迷且美元升值，我们对油价再次测试8月触及的38美元低位将不会感到意外。”

此前石油输出国组织(OPEC)称，若维持当前的产量水平，到2016年每日将供应过剩逾50万桶。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加223.7万桶，为3月以来最大单周增幅。

EIA数据显示，炼厂原油加工量 每日增加30.2万桶，创出历史同期的纪录最高产量。产能利用率 增加0.8个百分点。

汽油库存 下降210万桶，路透调查的分析师预估为下降80.7万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加35.2万桶，达到2010年以来同期最高，此前预期为下降93.1万桶。

上周美国原油进口量 每日增加43.4万桶。(完)

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