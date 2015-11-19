EIA库存周报：美国上周原油库存微升接近纪录高位，馏分油库存下降

路透纽约11月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存略微上升，接近纪录高位，不过增幅低于分析师预期。但随着季节需求出现，馏分油库存减少。

11月13日止当周，美国原油库存 增加25.2万桶，至4.873亿桶，分析师们原本预期增加190万桶。

库存连续八周上升之后，已经非常接近4月创下的4.909亿桶的现代纪录高位。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加150万桶， 至5,690万桶，连续第二周上升。4月库欣原油库存创下6,200万桶的纪录高位。

分析师指出，如果不是上周美国日均原油进口 减少40.9万桶，库存增幅可能会更大。

“本周的数据不大可能缓解油市卖压，因为美国原油库存创下每年这个时段的纪录高位，并逼近历史高点，”Caprock风险管理的分析师Chris Jarvis表示。

截至1630 GMT，美国原油期货微涨0.13美元，报每桶40.80，受库存增加少于预期的提振。

EIA数据显示，炼厂日加工原油量 上升13.7万桶，至每日1,608万桶。炼厂产能利用率 上升0.8个百分点至90.3%。

汽油库存 增加100万桶，打破近来的连降趋势，路透调查访问的分析师预期减少36.7万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 减少79.1万桶，预期为减少53.3万桶，不过仍保持在2010年以来这个时段的最高水平。(完)

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