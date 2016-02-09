EIA月报：EIA下调今年全球石油日需求增长预估，上调明年预估

欧洲个股：巴克莱执行长称，英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2016年全球石油日需求增长预估下调18万桶，至按年增加124万桶。
EIA在月报中预计，2017年全球石油日需求较今年增加146万桶，较上月预估上调了4万桶。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
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