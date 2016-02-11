EIA库存周报：美国上周原油库存意外下降，因进口减少

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
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路透纽约2月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外下降，因进口下滑；同时汽油库存连续第二周触及纪录高位。
继此前连续两周触及纪录高位后，2月5日止当周美国原油库存 下降75.4万桶，分析师此前预期为增加360万桶。这是9月底以来第四次库存下降。
美国原油日进口量 减少110万桶，至710万桶，创2014年12月以来最大单周降幅。
但EIA称，库欣原油库存 增加52.3万桶，至6,470万桶。
“原油库存意外下降看来好像是因为进口减少，”ICAP旗下经纪人和商品专家Scott Shelton称，“石油库存数据略微改善，但我认为这不足以使人们认为油市已经见底。”
此消息公布后，美国原油期货 最初上涨，至每桶29美元之上，但之后迅速回落，终场收低0.49美元，或1.8%，结算价报每桶27.45美元。布兰特原油期货一度升破31.70美元，之后削减涨幅，终场收涨0.52美元，或1.7%，结算价报每桶30.84美元。
炼厂原油日加工量 减少10.5万桶，因炼厂产能利用率 下滑0.5个百分点，至86.1%。
美国汽油库存 增加130万桶，至2.557亿桶的纪录新高，路透调查中分析师预期为增加41.7万桶。
EIA数据显示，美国馏分油库存 增加130万桶。此前分析师预期为下降160万桶。
“汽油和馏分油库存增加将进一步拖累整个油市，而且应该会遏制原油价格因库存意外下降而反弹的势头，”对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的