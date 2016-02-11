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货币新闻 | 2016年 2月 11日 星期四 08:34 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存意外下降，因进口减少

路透纽约2月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外下降，因进口下滑；同时汽油库存连续第二周触及纪录高位。

继此前连续两周触及纪录高位后，2月5日止当周美国原油库存 下降75.4万桶，分析师此前预期为增加360万桶。这是9月底以来第四次库存下降。

美国原油日进口量 减少110万桶，至710万桶，创2014年12月以来最大单周降幅。

但EIA称，库欣原油库存 增加52.3万桶，至6,470万桶。

“原油库存意外下降看来好像是因为进口减少，”ICAP旗下经纪人和商品专家Scott Shelton称，“石油库存数据略微改善，但我认为这不足以使人们认为油市已经见底。”

此消息公布后，美国原油期货 最初上涨，至每桶29美元之上，但之后迅速回落，终场收低0.49美元，或1.8%，结算价报每桶27.45美元。布兰特原油期货一度升破31.70美元，之后削减涨幅，终场收涨0.52美元，或1.7%，结算价报每桶30.84美元。

炼厂原油日加工量 减少10.5万桶，因炼厂产能利用率 下滑0.5个百分点，至86.1%。

美国汽油库存 增加130万桶，至2.557亿桶的纪录新高，路透调查中分析师预期为增加41.7万桶。

EIA数据显示，美国馏分油库存 增加130万桶。此前分析师预期为下降160万桶。

“汽油和馏分油库存增加将进一步拖累整个油市，而且应该会遏制原油价格因库存意外下降而反弹的势头，”对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)

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