EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周创新高，但油品库存下降

路透纽约3月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第五周创下纪录新高，尽管馏分油和汽油库存下降，且进口减少。

截至3月11日该周，美国原油库存 增加130万桶，至5.2318亿桶，增幅远低于分析师预估的增加340万桶。

EIA称，库欣原油库存 增加54.5万桶，再创历史新高。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加8.5万桶，炼厂产能利用率 下降0.1个百分点。

美国汽油库存 减少74.7万桶，至2.4972亿桶，路透调查中分析师预期为减少230万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少110万桶，至1.6134亿桶，减幅与分析师预期一致。

上周美国原油日进口量 减少35.5万桶。(完)