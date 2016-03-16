EIA库存周报：美国上周原油库存连续第五周创新高，但油品库存下降

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第五周创下纪录新高，尽管馏分油和汽油库存下降，且进口减少。
截至3月11日该周，美国原油库存 增加130万桶，至5.2318亿桶，增幅远低于分析师预估的增加340万桶。
EIA称，库欣原油库存 增加54.5万桶，再创历史新高。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加8.5万桶，炼厂产能利用率 下降0.1个百分点。
美国汽油库存 减少74.7万桶，至2.4972亿桶，路透调查中分析师预期为减少230万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少110万桶，至1.6134亿桶，减幅与分析师预期一致。
上周美国原油日进口量 减少35.5万桶。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。