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货币新闻 | 2016年 9月 1日 星期四 07:03 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存升幅远高于预期，馏分油库存意外增加

(新增更多细节、交易员评论和油市反应)

路透8月31日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升幅远高于预期，同时馏分油库存亦增加。

8月26日止当周，美国原油库存 增加230万桶，市场预估为增加92.1万桶。

受该数据打压，石油产品价格全线下挫，因为在交易商消化库存增加消息之际，石油产品整体库存已经处于季节性高位。

美国原油期货 周三回落1.65美元，或3.6%，收报每桶44.70美元。

“我将此称为三重利空消息。每年这个时候我们应该看到库存下降，”Tyche Capital Advisors旗下原油利差部门交易员Tariq Zahir称。

“不仅库存增加，我们还受到美元上涨、以及飓风季实际原油产量基本未受影响的打击。”

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加150万桶，市场预估为减少15.7万桶。

炼厂利润率处在六年来季节性最低水准，部分归因于炼厂2016年初决定在当季稍早生产更多汽油。

上周汽油库存 下降69.1万桶，路透调查中分析师预估为减少120万桶。

EIA称，上周美国原油交割地--库欣库存 减少110万桶。

EIA数据显示，日炼油量 减少6.4万桶。炼厂产能利用率 上升0.3个百分点。

上周美国原油日进口量 增加25.4万桶。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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