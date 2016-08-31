更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存升幅远高于预期，馏分油库存意外增加

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
(新增更多细节、交易员评论和油市反应)
路透8月31日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升幅远高于预期，同时馏分油库存亦增加。
8月26日止当周，美国原油库存 增加230万桶，市场预估为增加92.1万桶。
受该数据打压，石油产品价格全线下挫，因为在交易商消化库存增加消息之际，石油产品整体库存已经处于季节性高位。
美国原油期货 周三回落1.65美元，或3.6%，收报每桶44.70美元。
“我将此称为三重利空消息。每年这个时候我们应该看到库存下降，”Tyche Capital Advisors旗下原油利差部门交易员Tariq Zahir称。
“不仅库存增加，我们还受到美元上涨、以及飓风季实际原油产量基本未受影响的打击。”
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加150万桶，市场预估为减少15.7万桶。
炼厂利润率处在六年来季节性最低水准，部分归因于炼厂2016年初决定在当季稍早生产更多汽油。
上周汽油库存 下降69.1万桶，路透调查中分析师预估为减少120万桶。
EIA称，上周美国原油交割地--库欣库存 减少110万桶。
EIA数据显示，日炼油量 减少6.4万桶。炼厂产能利用率 上升0.3个百分点。
上周美国原油日进口量 增加25.4万桶。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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