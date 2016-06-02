更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少140万桶，降幅不及预期的250万桶

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
(新增市场反应和分析师评论)
路透6月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但降幅不及预期。汽油和馏分油库存也下降。
与此同时，石油输出国组织(OPEC)周四未能就石油产量策略达成明确协议。
EIA公布，5月28日止当周，美国原油库存 减少140万桶，至5.357亿桶。市场预估为减少250万桶。
美国原油交割地库欣库存 减少70.4万桶。
数据公布后，美国原油和布兰特原油均扳回失地。美国原油期货 周四收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.17美元，稍早低见47.97美元。布兰特原油 收涨0.32美元，或0.6%，报每桶50.04美元，最高升至50.30美元，为去年11月3日以来第一次收于每桶50美元之上。
EIA数据显示，炼厂产能利用率 增长0.1个百分点，但日炼油量 减少7.3万桶。
汽油库存 下降150万桶，市场预估为减少15.7万桶。馏分油库存 减少130万桶，市场预估为减少89.1万桶。
上周美国原油日进口量 增加42.5万桶。
“总体而言，我认为这份报告略微利好，因为原油和油品库存总计减少了270万桶，”Energy Management Institute资深合伙人Dominic Chirichella表示。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。