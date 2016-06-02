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货币新闻 | 2016年 6月 3日 星期五 07:52 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少140万桶，降幅不及预期的250万桶

(新增市场反应和分析师评论)

路透6月2日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但降幅不及预期。汽油和馏分油库存也下降。

与此同时，石油输出国组织(OPEC)周四未能就石油产量策略达成明确协议。

EIA公布，5月28日止当周，美国原油库存 减少140万桶，至5.357亿桶。市场预估为减少250万桶。

美国原油交割地库欣库存 减少70.4万桶。

数据公布后，美国原油和布兰特原油均扳回失地。美国原油期货 周四收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.17美元，稍早低见47.97美元。布兰特原油 收涨0.32美元，或0.6%，报每桶50.04美元，最高升至50.30美元，为去年11月3日以来第一次收于每桶50美元之上。

EIA数据显示，炼厂产能利用率 增长0.1个百分点，但日炼油量 减少7.3万桶。

汽油库存 下降150万桶，市场预估为减少15.7万桶。馏分油库存 减少130万桶，市场预估为减少89.1万桶。

上周美国原油日进口量 增加42.5万桶。

“总体而言，我认为这份报告略微利好，因为原油和油品库存总计减少了270万桶，”Energy Management Institute资深合伙人Dominic Chirichella表示。(完)

(编译 许娜；审校 郑茵)

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