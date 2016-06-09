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货币新闻 | 2016年 6月 9日 星期四 08:49 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少320万桶，降幅超过预期

(新增市场反应和分析师评论)

路透纽约6月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第三周下降，且降幅超过预期，但汽油和馏分油库存意外增加，因炼厂提高了产量。

6月3日止当周，美国原油库存 减少320万桶，分析师预估为减少270万桶。

EIA公布，美国原油交割地库欣库存 减少140万桶，原油进口 每日减少13.4万桶。

炼厂产能利用率 跳增1.1个百分点至90.0%，日原油加工量 增加21.1万桶。

ClipperData原油分析师Troy Vincent表示，“进口减少符合预期，加上产能利用率上升1.1个百分点，导致原油库存连续三周下降。”

数据公布后，原油期货回吐涨幅，且汽油期货下滑。布兰特原油 周三收高1.07美元，报每桶52.51美元，盘中触及52.57美元的去年10月以来最高。美国原油期货 收涨0.87美元，或1.7%，报每桶51.23美元，盘中高见51.34美元的去年7月以来峰值。

汽油库存 增加100万桶，路透调查分析师预估为减少67.4万桶。

馏分油库存 增加180万桶，市场预估为减少12.5万桶。(完)

(翻译 张荻； 审校 白云)

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