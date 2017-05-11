更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存大幅减少，因进口下降

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路透5月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存创12月以来最大单周降幅，因进口大幅下滑；馏分油和汽油库存也下降，这帮助提振油价。

EIA公布，截至5月5日当周美国原油库存减少524.7万桶，市场预估为减少178.6万桶。上周原油库存降至5.225亿桶，为2月以来最低。

上周美国原油进口量减少79.9万桶/日，创2月中以来最大单周降幅，降至690万桶/日，为3月初来首次低于700万桶/日。

美国原油交割地库欣库存减少43.8万桶。

受该数据提振，原油期货价格上涨。过去几周，围绕石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产举措没有取得预期效果的担忧令油价承压。

美国原油期货周二收升1.45美元，报每桶47.33美元。布兰特原油期货收涨1.49美元，或3%，报每桶50.22美元。

但是，美国原油产量上升，以及炼厂加工量下滑，让分析师冷静看待油价涨势。

“整体原油库存减少肯定具有支撑作用，但这可能是昙花一现。炼厂产能利用率下降不少...”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示。

EIA数据显示，日炼油量减少41.8万桶。炼厂产能利用率下降1.8个百分点至91.5%，三周前触及纪录高位94.1%。

美国上周汽油库存减少15.0万桶，市场预估为减少53.8万桶。馏分油库存减少158.7万桶，市场预估为减少101.3万桶。

值得注意的是，美国原油产量继续上升，增至931万桶/日，前一周为929万桶/日。

“美国原油产量增加，达到2015年8月来最高水准，对原油多头来说仍将是个棘手问题，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar表示。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)